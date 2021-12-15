Луганская и еще восемь областей получат почти 1,2 миллиарда гривень на восстановление социальной инфраструктуры

Кабмин распределил субвенцию из госбюджета на реализацию проектов в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» от Европейского инвестиционного банка.

Речь идет о более чем 1,17 млрд гривень на проекты по восстановлению социальной инфраструктуры в девяти областях. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины.

Эти проекты имеют важное социальное значение для Украины — их реализация позволяет получить доступ к качественным услугам жителям восточных регионов и регионов, где проживает значительное количество внутренне перемещенных лиц. Распределение средств позволит продолжить реализацию 170 проектов, направленных на восстановление социальной инфраструктуры.

«В частности, речь идет о реконструкции или строительстве новых медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, общественных центров и ЦНАПов. Согласно условиям Программы эти здания должны быть безбарьерными и энергоэффективными», — отметил Алексей Чернышов.

Проектом постановления распределено 1,038 млрд. гривень специального фонда и 137,4 млн. гривень общего фонда государственного бюджета на реализацию 170 проектов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях.

Отметим, что в Государственном бюджете на 2022 год предусмотрена субвенция местным бюджетам на реализацию проектов в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» более 1,44 млрд. гривень.

«Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» от ЕИБ — это долгосрочная инвестиция, направленная на восстановление инфраструктуры на востоке Украины, а также в регионах, принимающих внутриперемещенных лиц. Первый транш программы составил 200 млн. евро.