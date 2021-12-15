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В Луганской области лабораторно подтверждено 805 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

За 3 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 805 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека.

Новые случаи коранавируса выявлены в городах и районах области:

Лисичанск — 74, Рубежное — 82, Северодонецк — 104, Беловодск — 23, Белокуракино — 11, Кременная — 70, Марковский район — 21, Меловской район — 15, Новоайдар — 46, Новопсков — 34, Попасная — 63, Сватово — 83 Станица Луганская — 34, Старобельск — 91, Троицкое — 45.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний мужчина из Лисичанска, 70-летний мужчина из Северодонецка и 87-летняя женщина из Попаснянщины.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 68204 случаях. От осложнений умерли 2 287 человек.

Выздоровели — 58 436 (за последние сутки — 217), лечатся — 7 481 (538 — стационарно, 6 943 — амбулаторно).
Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 973 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 63,7 (при пороговом уровне — 60).

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 43 778 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений — 174 человека.

За все время пандемии подтверждено 4 213 675 случаев COVID-19, из них 100 983 летальных; 3 660 351 человек выздоровели.


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