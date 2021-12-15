Youtube удалил пропагандистские каналы луганских и донецких боевиков

Youtube удалил пропагандистские каналы луганских и донецких боевиковВчера, 10:02
Сегодня ночью компания Google удалила каналы российских боевиков на видео-хостинге YouTube.
Пока точно известно, что в оккупированном Луганске российские террористы остались без канала пропагандистского агентства «Луганский Информационный Центр».
Также были удалены каналы так называемой «телерадиокомпании ЛНР» и пресс-службы управления «народной милиции республики».
На этих ресурсах российские террористы размещали провокационные материалы о деятельности украинской армии на Донбассе, не имеющие ничего общего с реальностью.
Удивительным выглядит то, что запретившие доступ к десяткам украинских сайтов российские террористы, видят в удалении своих пропагандистских каналов какую-то цензуру.
Также пострадали и российские пропагандисты вещающие из Донецка — американская социальная сеть заблокировала все «информационные площадки ДНР»: официальный канал «Мининфо ДНР» и пресс-службу «милиции ДНР».