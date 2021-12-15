Youtube удалил пропагандистские каналы луганских и донецких боевиков

Сегодня ночью компания Google удалила каналы российских боевиков на видео-хостинге YouTube.

Пока точно известно, что в оккупированном Луганске российские террористы остались без канала пропагандистского агентства «Луганский Информационный Центр».

Также были удалены каналы так называемой «телерадиокомпании ЛНР» и пресс-службы управления «народной милиции республики».

На этих ресурсах российские террористы размещали провокационные материалы о деятельности украинской армии на Донбассе, не имеющие ничего общего с реальностью.

Удивительным выглядит то, что запретившие доступ к десяткам украинских сайтов российские террористы, видят в удалении своих пропагандистских каналов какую-то цензуру.

Также пострадали и российские пропагандисты вещающие из Донецка — американская социальная сеть заблокировала все «информационные площадки ДНР»: официальный канал «Мининфо ДНР» и пресс-службу «милиции ДНР».