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В Луганской области школам, вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен ряд ключевых вопросов. В частности, это касалось перехода учебных заведений на дистанционное обучение, а также внедрение новой классификации химически опасных объектов и административно-территориальных единиц области по степени химической опасности.

Рекомендации по работе образовательных учреждений в условиях роста случаев инфицирования COVID-19 получены от Минобразования. Об этом заявил директор Департамента образования Луганской ОГА Юрий Стецюк.

По его словам, 127 заведений общего среднего образования уже переведены на дистанционную форму обучения.

Также сегодня рекомендовано Кадетскому корпусу имени героев Молодой гвардии, Луганскому областному лицею-интернату физической культуры и спорта, Новоайдарской, Северодонецкой, Счастьенской областным санаторным школам, Горской, Кременской, Рубежанской, Сватовской областным специальным школам внедрить дистанционное обучение.

Кроме того, заведениям профессионального и профессионального высшего образования поручить внедрить смешанную или дистанционную форму обучения.

Члены комиссии согласовали эти эпидемиологические решения, а также призвали руководителей местных администраций и органов местного самоуправления по своему усмотрению определять необходимость перехода на дистанционную форму обучения.


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