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За 500 тысяч долларов в Луганской области хотели украсть железнодорожные пути

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

74-летний мужчина обратился к начальнику одного из отделов ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях с предложением предоставить взятку в размере 500 тысяч долларов США за беспрепятственное демонтаж части железнодорожного пути, расположенной на территории нынешней Меловской ОТГ.

Денежные средства подозреваемый обещал передать должностному лицу после срезки и продажи пути.

В свою очередь, работник СБУ от взятки отказался и сообщил об этом факте правоохранительные органы.

Прокуратура уведомила о подозрении жителю Днепропетровской области в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение.

В настоящее время Марковский районный суд Луганской области избрал к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста .

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями отделения полиции №1 Старобельского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области при оперативном сопровождении представительства внутренней безопасности в Донецкой и Луганской областях 2 управления ГУ ВБ СБУ.

За совершенное мужчине грозит тюремный срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.


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