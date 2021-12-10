» » Кабмин изменил требования для льготного кредита на жилье для ВПО

Кабмин изменил требования для льготного кредита на жилье для ВПО

Сегодня, 15:38 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины на своем заседании 2 февраля 2021 года усовершенствовал Порядок льготного ипотечного кредитования внутриперемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW). Это будет способствовать обеспечению эффективной реализации Проекта «Жилищные помещения для внутриперемещенных лиц», финансируемого Правительством Германии через KfW.

Внесенными изменениями, в частности:

  • увеличен возраст недвижимости до 50 лет, на приобретение которой могут быть направлены средства кредита;
  • уточнено определение «члены семьи кандидата» (добавив в список и определение членов семьи заявителя/победителя);
  • откорректированы сроки уведомления победителя о принятии решения об отказе в предоставлении кредита.

Принятые изменения расширяют возможности победителя в поиске объекта недвижимости, отвечающего требованиям Порядка, а также четко определяют требования по совместному проживанию членов семьи, на которых будет рассчитываться размер кредита, чтобы не допустить недоразумений при предоставлении документов для получения кредита победителем.

Также нормировано требование об информировании победителя в случае принятия решения об отказе в предоставлении кредита.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря 2020 ратифицировала соглашение между Правительством Украины и Правительством Германии о привлечении 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов для приобретения жилья внутренне перемещенными лицами. Это соглашение позволит ВПЛ получить льготные кредиты на приобретение жилья на сумму примерно 40 тысяч евро в гривневом эквиваленте на срок 20 лет под льготные условия – 3% годовых.

В течение 2021-2022 годов этот проект позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 внутриперемещенных лиц.

В настоящее время идет прием заявлений на получение льготной ипотеки для ВПЛ за счет средств немецкого KfW. С информацией о способах подачи соответствующего заявления вы можете по ссылке.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:42

В Луганской области школам, вузам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

Сегодня, 15:48

За 500 тысяч долларов в Луганской области хотели украсть железнодорожные пути

Сегодня, 15:38

Кабмин изменил требования для льготного кредита на жилье для ВПО

Сегодня, 12:15

В Луганской области задержан гранатометчик российских боевиков

Сегодня, 10:56

За прошедшие сутки спасатели в Луганской области трижды помогли застрявшим в снегу автомобилям

Сегодня, 10:28

Российские боевики обстреляли Водяное из минометов

Сегодня, 10:23

В Луганской области 840 новых случаев COVID-19

Вчера, 18:16

В Лисичанске «маньяк» с лопатой напал на девушек у пруда

Вчера, 17:02

В Лисичанске горела проводка многоквартирного дома

Вчера, 15:54

Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Вчера, 12:33

40 школ в оккупированном Луганске со 2 февраля перешли на дистанционное обучение

Вчера, 10:21

В Луганской области 869 заболевших COVID-19 за сутки

Новости Украины:

Вчера, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 

Кабмин изменил требования для льготного кредита на жилье для ВПО » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня