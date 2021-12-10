Кабмин изменил требования для льготного кредита на жилье для ВПО

Кабинет Министров Украины на своем заседании 2 февраля 2021 года усовершенствовал Порядок льготного ипотечного кредитования внутриперемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW). Это будет способствовать обеспечению эффективной реализации Проекта «Жилищные помещения для внутриперемещенных лиц», финансируемого Правительством Германии через KfW.

Внесенными изменениями, в частности:

увеличен возраст недвижимости до 50 лет, на приобретение которой могут быть направлены средства кредита;

уточнено определение «члены семьи кандидата» (добавив в список и определение членов семьи заявителя/победителя);

откорректированы сроки уведомления победителя о принятии решения об отказе в предоставлении кредита.

Принятые изменения расширяют возможности победителя в поиске объекта недвижимости, отвечающего требованиям Порядка, а также четко определяют требования по совместному проживанию членов семьи, на которых будет рассчитываться размер кредита, чтобы не допустить недоразумений при предоставлении документов для получения кредита победителем.

Также нормировано требование об информировании победителя в случае принятия решения об отказе в предоставлении кредита.

Напомним, Верховная Рада 2 декабря 2020 ратифицировала соглашение между Правительством Украины и Правительством Германии о привлечении 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов для приобретения жилья внутренне перемещенными лицами. Это соглашение позволит ВПЛ получить льготные кредиты на приобретение жилья на сумму примерно 40 тысяч евро в гривневом эквиваленте на срок 20 лет под льготные условия – 3% годовых.

В течение 2021-2022 годов этот проект позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 внутриперемещенных лиц.

В настоящее время идет прием заявлений на получение льготной ипотеки для ВПЛ за счет средств немецкого KfW. С информацией о способах подачи соответствующего заявления вы можете по ссылке .