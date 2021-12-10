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В Луганской области задержан гранатометчик российских боевиков

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе следственно-оперативных действий в Луганской области задержан бывший боевик, обстреливавший позиции сил антитеррористической операции из автоматического гранатометуа АГС-17.

Установлено, что злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

По данным следствия, задержан житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировке боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму русского образца.

После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его «подразделение» активно участвовало в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

Впоследствии злоумышленник скрылся из рядов боевиков из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и «выбивали» из них деньги, и долго скрывался от правосудия.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.


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