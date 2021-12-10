За прошедшие сутки спасатели в Луганской области трижды помогли застрявшим в снегу автомобилям

За минувшие сутки оперативно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской области трижды выезжали для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию из-за прихотей погоды.

С помощью троса и автомобилей повышенной проходимости осуществлена ​​буксировка транспортных средств на безопасные участки дорог.

На трассе вблизи зверофермы в Северодонецком районе чрезвычайники 21 государственной пожарно-спасательной части буксировали легковой автомобиль, застрявший в снегу.

На трассе возле села Светлое Старобельского района спасатели 6 ДПРЧ вытаскивали из грязи бортовую «Газель», а неподалеку от с. Новобелое спасатели 77 ДПРП буксировали комбинированную дорожную машину «МАЗ».

За медицинской помощью никто из граждан не обращался.