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За прошедшие сутки спасатели в Луганской области трижды помогли застрявшим в снегу автомобилям

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

За минувшие сутки оперативно-спасательные подразделения ГСЧС Луганской области трижды выезжали для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию из-за прихотей погоды.

С помощью троса и автомобилей повышенной проходимости осуществлена ​​буксировка транспортных средств на безопасные участки дорог.

На трассе вблизи зверофермы в Северодонецком районе чрезвычайники 21 государственной пожарно-спасательной части буксировали легковой автомобиль, застрявший в снегу.

На трассе возле села Светлое Старобельского района спасатели 6 ДПРЧ вытаскивали из грязи бортовую «Газель», а неподалеку от с. Новобелое спасатели 77 ДПРП буксировали комбинированную дорожную машину «МАЗ».

За медицинской помощью никто из граждан не обращался.


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