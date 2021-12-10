Российские боевики обстреляли Водяное из минометов

Российские боевики обстреляли Водяное из минометовСегодня, 10:28
2 февраля в Донецкой области зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Рано утром российско-оккупационные войска сбросили с квадрокоптера гранату ВОГ-17 на контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово», что в Донецкой области.
Кроме этого, в направлении Талаковки боевики вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Песков российские террористы обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.