Российские боевики обстреляли Водяное из минометов

2 февраля в Донецкой области зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Рано утром российско-оккупационные войска сбросили с квадрокоптера гранату ВОГ-17 на контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово», что в Донецкой области.

Кроме этого, в направлении Талаковки боевики вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Песков российские террористы обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.