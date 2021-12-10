В Луганской области 840 новых случаев COVID-19

За 2 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 840 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области COVID-19 заболели 67 399 человек. Из них 58219 - выздоровели. 2284 - человек умерли от осложнений.

В Украине за прошедшие сутки выявлено рекордное количество заболевших: 39620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Одесской - 2982 и Житомирской - 2933 областях, в Киеве - 2437, в Ивано-Франковской - 2423, Львовской - 2369 и Хмельницкой - 2283 областях.

Летальных случаев в эту среду больше всего зафиксировали в Запорожской - 20 и Днепропетровской - 17 областях, в Киеве - 16, Одесской - 14 и Львовской - 13 областях.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 выявлен у более чем 4 миллионов человек. От осложнений за все время пандемии умерли 100 809 пациентов.