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В Лисичанске «маньяк» с лопатой напал на девушек у пруда

Вчера, 18:16 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 1 февраля, в полицию Лисичанска поступило сообщение 39-летнего жителя пгт Малорязанцево о том, что возле пруда в районе улиц Гарибальди и Карла Маркса, неизвестный мужчина ударил его дочь лопатой по голове.
Как сообщили в пресс-службе полиции, прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что примерно в 16.00 девушки гуляли возле водоема. К ним подошел незнакомый мужчина под предлогом узнать время. Неожиданно для девушек парень нанес удар лопатой по голове сначала одной девушке, а потом — второй. От ударов девушки потеряли сознание.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями оперативники установили лицо, которое может быть причастно к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний житель.

В настоящее время 29-летний лисичанин, ударивший лопатой по голове двух 17-летних девушек, задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. По месту его проживания полицейские обнаружили вероятное орудие преступления.

Данный факт внесен в ЕРДР с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. 


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В Лисичанске «маньяк» с лопатой напал на девушек у пруда