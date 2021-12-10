В Лисичанске горела проводка многоквартирного дома

В Лисичанске горела проводка многоквартирного домаВчера, 17:02
2 февраля в 14:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Лисичанске по ул. Грушевского.
Прибывшие на место происшествия спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части 3 ГПРЗ установили, что горит изоляция воздушных линий электропередач на жилом доме.
Травмированных и погибших на пожаре не обнаружено. К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне.
Причину возникновения пожара выясняют специалисты.