Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Дело о ДТП с народным депутатом Украины Александром Трухиным стало очередным провалом Офиса Зеленского, пришедшего к власти на обещаниях справедливого наказания преступников и «новых лиц» в политике.

В результате же все обернулось тем, что пришедшие к власти «новые лица» начали с первых же дней вести себя как сатиры, ощущая, видимо, себя новыми «божками» для которых закон не писан.

23 августа 2021 народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был «навеселе» после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и вызвал аварию по дороге в Киев.

Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

В одном из автомобилей находился глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

В украинской федерации футбола факт ДТП подтвердили почти сразу. После аварии там сообщили, что Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, а полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести.

При этом народный депутат Александр Трухин заявил, что «был на месте аварии», но в каком качестве, не уточнил, а также трижды отказался сдать тест на алкоголь.

Верхом цинизма в этом деле является комментарий Зеленского журналистам, в котором тот сказал что не следит за делом:«Я не можу розуміти і знати всіх деталей кримінальних кейсів, які відбуваються, вибачте, через ДТП. Попри всю повагу — там ніхто не загинув… „.

Действительно никто не погиб. Но вот остальной набор преступлений в этом деле поражает. Начиная с управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения до попытки подкупа полицейского, которые были только началом.

А преступления совершенные потом полицией и Государственным бюро расследований намного серьезнее — именно эти так называемые «правоохранительные органы» сделали все, чтобы Трухин ушел от ответственности. Затягивание дела, рассказы об отсутствии камер на месте ДТП, игнорирование видео с камеры полицейских прибывших на место происшествия — все это стандартный набор для того, чтобы виновник аварии не понес наказания.

Но благодаря журналистам Украинской правды видео с места событий нашлось. И на нем весьма наглядно можно оценить состояние нардепа и его поведение.

Почему это видео не появилось ранее — вопрос риторический и ответ на него можно услышать из уст самого Трухина, который обещал порешать все с нынешним министром МВД Монастырским.

В ГБР уже заявили, что этого видео у них не было. Почему оно не было предоставлено расследующим это дело сотрудникам — ответить должно следствие о сокрытии доказательств полицейскими. Если, конечно, ГБР откроет такое дело.

Виктор Черушкин