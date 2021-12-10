» » Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Вчера, 15:54 citynews.net.ua | Напечатать

Дело о ДТП с народным депутатом Украины Александром Трухиным стало очередным провалом Офиса Зеленского, пришедшего к власти на обещаниях справедливого наказания преступников и «новых лиц» в политике.

В результате же все обернулось тем, что пришедшие к власти «новые лица» начали с первых же дней вести себя как сатиры, ощущая, видимо, себя новыми «божками» для которых закон не писан.

23 августа 2021 народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был «навеселе» после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и вызвал аварию по дороге в Киев.

Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

В одном из автомобилей находился глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

В украинской федерации футбола факт ДТП подтвердили почти сразу. После аварии там сообщили, что Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, а полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести.

При этом народный депутат Александр Трухин заявил, что «был на месте аварии», но в каком качестве, не уточнил, а также трижды отказался сдать тест на алкоголь.

Верхом цинизма в этом деле является комментарий Зеленского журналистам, в котором тот сказал что не следит за делом:«Я не можу розуміти і знати всіх деталей кримінальних кейсів, які відбуваються, вибачте, через ДТП. Попри всю повагу — там ніхто не загинув… „.

Действительно никто не погиб. Но вот остальной набор преступлений в этом деле поражает. Начиная с управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения до попытки подкупа полицейского, которые были только началом.

А преступления совершенные потом полицией и Государственным бюро расследований намного серьезнее — именно эти так называемые «правоохранительные органы» сделали все, чтобы Трухин ушел от ответственности. Затягивание дела, рассказы об отсутствии камер на месте ДТП, игнорирование видео с камеры полицейских прибывших на место происшествия — все это стандартный набор для того, чтобы виновник аварии не понес наказания.

Но благодаря журналистам Украинской правды видео с места событий нашлось. И на нем весьма наглядно можно оценить состояние нардепа и его поведение.

Почему это видео не появилось ранее — вопрос риторический и ответ на него можно услышать из уст самого Трухина, который обещал порешать все с нынешним министром МВД Монастырским.

В ГБР уже заявили, что этого видео у них не было. Почему оно не было предоставлено расследующим это дело сотрудникам — ответить должно следствие о сокрытии доказательств полицейскими. Если, конечно, ГБР откроет такое дело.

Виктор Черушкин



Теги: Зеленский Трухин ДБР ДТП

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:16

В Лисичанске «маньяк» с лопатой напал на девушек у пруда

Вчера, 17:02

В Лисичанске горела проводка многоквартирного дома

Вчера, 15:54

Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств

Вчера, 12:33

40 школ в оккупированном Луганске со 2 февраля перешли на дистанционное обучение

Вчера, 10:21

В Луганской области 869 заболевших COVID-19 за сутки

Вчера, 10:12

Утром российские боевики сбросили гранату на КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

1-02-2022, 14:55

Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

1-02-2022, 13:22

Спасатели в Луганской области просят быть осторожными на замерзших водоемах

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

1-02-2022, 11:04

В Луганской области провели учения по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых

1-02-2022, 11:01

В Луганской области за сутки 756 новых случаев COVID-19

31-01-2022, 16:25

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

Новости Украины:

Вчера, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 

Спасти Трухина: ДБР, Зеленский и Монастырский делают вид, что ничего не знали о пьяном вождении и сокрытии доказательств