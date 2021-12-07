40 школ в оккупированном Луганске со 2 февраля перешли на дистанционное обучение

Из-за неконтролируемой эпидемии COVID-19 на оккупированных РФ территориях Луганской области общеобразовательные учреждения Луганска со 2 февраля перешли на дистанционную форму обучения с целью минимизации рисков распространения острых респираторных вирусных инфекций.

На дистанционную форму обучения со 2 по 11 февраля (включительно) переведены все классы гимназии иностранных языков № 7, специализированной школы № 21, средней общеобразовательной школы (СОШ) № 22, СОШ № 23, Луганского учебно-воспитательного комплекса (ЛУВК) № 31, ЛУВК № 32, СОШ № 55, ЛУВК «Новое поколение.

Кроме того, со 2 по 11 февраля включительно на дистанционный формат занятий перейдут учащиеся 1-4 классов лингвистической гимназии № 36 (учащиеся 5-11 классов гимназии уже находятся на дистанционном обучении с 28 января по 5 февраля включительно). Также со 2 по 11 февраля включительно на онлайн-занятия будут переведены учащиеся 5-11 классов специализированной школы № 57 (учащиеся 1-4 классов уже находятся на дистанционном обучении с 28 января по 5 февраля включительно).

Днем ранее, с 1 по 11 февраля, на дистанционную форму обучения перешли специализированная школа № 1, СОШ № 2, Луганское учебно-воспитательное объединение (ЛУВО) „Спортивная академия ‚Заря‘, ЛУВО ‚Барвинок‘, СОШ № 11, № 12, № 13, № 18, № 19, № 20, № 28, гимназия № 30 имени Фесенко, СОШ № 37, № 38, № 41, ЛУВК ‚Интеллект‘, ЛУВО ‚Восток‘, СОШ № 49, ЛУВК № 50, СОШ № 53, ЛУВО ‚Академия детства‘, гимназия № 60 имени 200-летия Луганска, СОШ № 67, учебно-реабилитационный центр № 29.

С 28 января по 5 февраля в дистанционной форме также работают СОШ № 6, № 8, № 16, № 17, № 25, № 48.

Таким образом, по состоянию на 2 февраля на дистанционном обучении будут находиться 40 из 55 общеобразовательных учреждений Луганска