В Луганской области 869 заболевших COVID-19 за сутки

За 1 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 869 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 66559 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 2281 человек.

В Украине за 1 февраля выявили 35 014 случаев инфицирования коронавирусом и 204 летальных исхода от Covid-19.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено во Львовской - 2953 случая в сутки и Одесской - 2725 заболевших, Киеве - 249, Харьковской - 2121, Хмельницкой - 1766 и Днепропетровской - 1732 области.

В настоящее время среди 35 тысяч новых больных – 4190 детей (12%) и 940 медработников (2,7%).

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 4 130 277 заболевших COVID-19, 100 599 человек умерли от осложнений, выздоровлений - 3 641 474.

Привито против коронавируса двумя дозами вакцин – 14 672 260 человек, тремя дозами – 377 548 человек.