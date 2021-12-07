Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

Сотрудники СБУ заблокировали незаконный механизм мошеннического выманивания средств у граждан Украины. В ходе спецоперации была отслежена вся цепь звонков из «колл-центров отечественных банков», которые на самом деле совершали заключенные с ОРДЛО. За время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.

В ходе расследования установлено, что одним из участников схемы является житель Донецкой области. Он вступил в сговор с боевикими так называемой ДНР, которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров.

Сотрудниками этих колл-центров были заключенные тюрем так называемой ДНР, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.

Обналичивание похищенных средств и их переправку через линию столкновения координировал упомянутый выше житель Донецкой области. Его «курьерами» были жители подконтрольных действующим украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовые сервисы.

Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым правоохранителям на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.

Киберспециалисты СБУ задокументировали все цепи сложной противоправной схемы, на основании которых следователи Национальной полиции сообщили о подозрении ее фигурантам.

Во время проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.