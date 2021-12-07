» » Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ заблокировали незаконный механизм мошеннического выманивания средств у граждан Украины. В ходе спецоперации была отслежена вся цепь звонков из «колл-центров отечественных банков», которые на самом деле совершали заключенные с ОРДЛО. За время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.

В ходе расследования установлено, что одним из участников схемы является житель Донецкой области. Он вступил в сговор с боевикими так называемой ДНР, которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров.

Сотрудниками этих колл-центров были заключенные тюрем так называемой ДНР, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.

Обналичивание похищенных средств и их переправку через линию столкновения координировал упомянутый выше житель Донецкой области. Его «курьерами» были жители подконтрольных действующим украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Они использовали разветвленную сеть подставных лиц, а также финансовые сервисы.

Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым правоохранителям на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.

 

Киберспециалисты СБУ задокументировали все цепи сложной противоправной схемы, на основании которых следователи Национальной полиции сообщили о подозрении ее фигурантам.
Во время проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:55

Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»

Сегодня, 13:22

Спасатели в Луганской области просят быть осторожными на замерзших водоемах

Сегодня, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

Сегодня, 11:04

В Луганской области провели учения по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых

Сегодня, 11:01

В Луганской области за сутки 756 новых случаев COVID-19

Вчера, 16:25

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

Вчера, 12:55

В Луганской области на выходных спасатели 4 раза оказали помощь застрявшим в снегу медикам

Вчера, 10:21

В Луганской области лабораторно подтверждено 130 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:07

В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграничения

Вчера, 09:36

Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов

30-01-2022, 21:59

Как в Луганске и Донецке получить украинский номер телефона для госуслуг 

28-01-2022, 11:53

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Луганской области - снег и сильный ветер

Новости Украины:

Сегодня, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 

Российские боевики в Донецке заставляли осужденных выманивать деньги под видом «колл-центров отечественных банков»