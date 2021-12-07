Спасатели в Луганской области просят быть осторожными на замерзших водоемах

Нынешние погодные условия в Луганской области, когда морозы сменяются оттепелью несколько раз в неделю, приводят к тому, что лед на реках и озерах нестабильный и хрупкий.

Поэтому спасатели Луганского областного ГСЧС еще раз напоминают основные правила безопасности на зимних водоемах.

Помните, что лед может быть непрочным у стока воды, вблизи кустов или камыша. Ни в коем случае не проверяйте его крепость ударом ноги.

Безопасным считается лед для одного пешехода толщиной не менее 7 сантиметров, для группы лиц – от 15 сантиметров. Рыбаки должны пробивать проруби на расстоянии не ближе, чем 5-6 метров друг от друга.

Не отправляйтесь на водоемы в одиночку и всегда имейте при себе длинную палку, чтобы проверять крепость льда.

Особое внимание уделяйте в этот период досугу детей. Не разрешайте им без сопровождения взрослых находиться у замерзших водоемов, тем более – играть на льду.