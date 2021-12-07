В Луганской области провели учения по тактической медицине и аэромедицинской эвакуации раненых

В Луганской области с привлечением боевых медиков частей оперативно-тактической группировки «Север» отрабатывали оказание медицинской помощи под огнем противника, порядок сортировки раненых, выгрузку из санитарных машин и их погрузку в вертолет для аэромедицинской эвакуации.

По словам начальника военно-медицинской группы ОТУ «Север» полковника медицинской службы Михаила Ладаная, каждый боевой медик должен четко усвоить алгоритм работы и уметь использовать преимущества санитарной авиации для спасения жизни раненых воинов. Во время учений особое внимание уделялось именно умению правильно выбрать место для приземления санитарного вертолета, порядку установки стоек и правилам ведения радиообмена с применением современных средств связи.

Кроме того, медики отработали алгоритм доклада: о наличии, количестве раненых, их состоянии, срочности эвакуации и необходимости в дополнительной медицинской аппаратуре или оборудовании.

— Аэромедицинская эвакуация в районе проведения операции Объединенных сил нередко является единственным способом своевременной доставки раненых в лечебные учреждения, — говорит полковник медицинской службы Михаил Ладанай. — Состояние раненого не всегда позволяет использовать другие виды транспорта и отсчет времени может идти на минуты. Поэтому тренировкам личного состава медицинской службы при эвакуации санитарным транспортом уделяется особое внимание. Наши медики еще раз подтвердили хороший уровень подготовки, как в вопросах оказания медицинской помощи, так и взаимодействия с экипажем санитарного вертолета.