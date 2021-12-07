В Луганской области за сутки 756 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 31 января лабораторно подтверждено 756 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Заболевшие выявлены в городах и районах:

Лисичанск – 71, Рубежное – 32, Северодонецк – 136, Беловодск – 27, Белокуракино – 32, Кременная – 46, Марковский район – 31, Меловской район – 10, Новоайдар – 18, Новопсков – 80, Попасная – 78, Сватово - 74. Станица Луганская - 18, Старобельск – 74, Троицкое – 49.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 57-летний мужчина из Лисичанска, 69-летний мужчина из Марковского района, 63-летний мужчина из Попасной, 55-летний мужчина из Станицы Луганской, 78-летний мужчина из Старобельска.

За все время пандемии в Луганской области выявлено 65690 случаев COVID-19. Умерли от осложнений 2 276 заболевших.

Выздоровели – 57 994 (за последние сутки – 23), лечатся – 5 420 (441 – стационарно, 4 979 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 704 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 53,4 (при пороговом уровне – 60).

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 30 768 новых случаев COVID-19.