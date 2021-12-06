» » ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

Сегодня, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи Теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму более 5 миллиардов гривен.

В ходе досудебного расследования следователи ДБР установили, что в начале июля 2020 должностные лица ГСЧС и управления ЛХГ владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Однако должностные лица:

  • не приняли надлежащих мер по локализации пожара
  • не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами
  • несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром
  • не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий
  • не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения

Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен.

Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен вред гражданам.

Следователи Теруправления ДБР Краматорска объявили двум должностным лицам подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:25

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

Сегодня, 12:55

В Луганской области на выходных спасатели 4 раза оказали помощь застрявшим в снегу медикам

Сегодня, 10:21

В Луганской области лабораторно подтверждено 130 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:07

В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграничения

Сегодня, 09:36

Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов

Вчера, 21:59

Как в Луганске и Донецке получить украинский номер телефона для госуслуг 

28-01-2022, 11:53

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Луганской области - снег и сильный ветер

28-01-2022, 11:49

Календарь игр сборной Украины по футболу на 2022 год

28-01-2022, 10:30

В Луганской области 557 новых случаев COVID-19

28-01-2022, 10:22

В Луганской области засекли российскую ДРГ

27-01-2022, 12:29

Европейский суд не нашел нарушения прав человека в запрете местных выборов в Северодонецке

27-01-2022, 10:54

В Луганской области 513 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня