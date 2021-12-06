ГБР объявило подозрение начальнику ГСЧС в Луганской области по делу о лесных пожарах в 2020 году

Следователи Теруправления ГБР Краматорска сообщили о подозрении руководителю ГСЧС Луганской области и бывшему начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебная халатность которых нанесла государству ущерб на сумму более 5 миллиардов гривен.

В ходе досудебного расследования следователи ДБР установили, что в начале июля 2020 должностные лица ГСЧС и управления ЛХГ владели информацией о возникновении крупного лесного пожара в Новоайдарском районе Луганской области.

Однако должностные лица:

не приняли надлежащих мер по локализации пожара

не обеспечили эффективное взаимодействие между возглавляемыми ведомствами

несвоевременно создали штаб для борьбы с пожаром

не обеспечили эффективное использование техники с целью локализации и ликвидации пожара с учетом сложных погодных условий

не организовали проведение мероприятий с целью установления угрозы людям, путей и способов их спасения и путей распространения горения

Их бездействие привело к уничтожению огнем 8 тыс. га лесных насаждений на территории лесоохотничьих хозяйств Луганской области, чем нанесен государству ущерб в размере 5,2 млрд гривен.

Кроме того, пожар привел к уничтожению или повреждению частных домовладений, чем причинен вред гражданам.

Следователи Теруправления ДБР Краматорска объявили двум должностным лицам подозрение в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточного домашнего ареста, а также об отстранении начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области от должности.