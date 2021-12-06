В Луганской области на выходных спасатели 4 раза оказали помощь застрявшим в снегу медикам

С 28 по 31 января спасатели Луганского гарнизона четыре раза приходили на помощь работникам экстренной медицинской помощи, попавшим в снежные заносы на автодорогах области из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Луганской области, помощь водителям оказывали в Старобельском, Северодонецком и Сватовском районах, где с помощью троса и автомобилей повышенной проходимости осуществлена буксировка транспортных средств на безопасные участки дорог.