За 30 января в Луганской области лабораторно подтверждено 130 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 64934 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 2271 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 22026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2865, медработников - 337).

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество заболевших выявлено во Львовской области - 2934, Хмельницкой - 2092, Житомирской - 1576, Одесской - 1412, Харьковской - 1294 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 4 0644 95 заболевших, зафиксировали 100 203 смерти от осложнений.

Привиты против коронавируса SARS CoV 2 в Украине 15 324 675 человек: первой дозой – 15 324 673 человека, двумя дозами – 14 619 487 человек, тремя дозами – 339 726 человек.