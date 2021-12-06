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В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграничения

Сегодня, 10:07 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению диверсионных угроз и незаконной утечке оружия и боеприпасов из района проведения ООС.

В Луганской области установлено местонахождение нескольких тайников с оружием и боеприпасами.

Один из них на днях оперативники разоблачили в Счасьенском районе недалеко от линии разграничения. Злоумышленники обустроили его в овраге вблизи автотрассы регионального значения.

 

Правоохранители изъяли из схрона:

  • гранатомет РПГ-7;
  • 4 минометных мин 82 мм;
  • противотанковую гранату ПГ-7;
  • 32 гранаты РГД-5;
  • 10 противопехотных гранат РГН;
  • почти 19 кг тротила.

По версии оперативников, схрон заложен несколько месяцев назад вражеской диверсионной группой. Изъятые средства поражения уничтожены силами саперного подразделения ВСУ.

 

Другой схрон найден недалеко от поселка Беловодск. В лесополосе под слоем почвы хранились:

  • гранатомет РПГ-22;
  • 9 ручных гранат разных модификаций;
  • 9 снарядов для зенитной установки ЗУ-23;

В начале года сотрудники СБУ обнаружили в лесополосе в районе Беловодска схрон, в котором хранилось 39 гранатометных выстрелов ВОГ-17.

В ходе оперативных мероприятий у жителя этого же населенного пункта изъят самодельный пистолет для отстрела патронов калибра 5,4 мм и боеприпасы к нему.

Продолжаются оперативные и следственные действия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против национальной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению нелегальных арсеналов проводились совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.


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В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграничения » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня