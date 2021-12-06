В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграничения

СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению диверсионных угроз и незаконной утечке оружия и боеприпасов из района проведения ООС.

В Луганской области установлено местонахождение нескольких тайников с оружием и боеприпасами.

Один из них на днях оперативники разоблачили в Счасьенском районе недалеко от линии разграничения. Злоумышленники обустроили его в овраге вблизи автотрассы регионального значения.

Правоохранители изъяли из схрона:

гранатомет РПГ-7;

4 минометных мин 82 мм;

противотанковую гранату ПГ-7;

32 гранаты РГД-5;

10 противопехотных гранат РГН;

почти 19 кг тротила.

По версии оперативников, схрон заложен несколько месяцев назад вражеской диверсионной группой. Изъятые средства поражения уничтожены силами саперного подразделения ВСУ.

Другой схрон найден недалеко от поселка Беловодск. В лесополосе под слоем почвы хранились:

гранатомет РПГ-22;

9 ручных гранат разных модификаций;

9 снарядов для зенитной установки ЗУ-23;

В начале года сотрудники СБУ обнаружили в лесополосе в районе Беловодска схрон, в котором хранилось 39 гранатометных выстрелов ВОГ-17.

В ходе оперативных мероприятий у жителя этого же населенного пункта изъят самодельный пистолет для отстрела патронов калибра 5,4 мм и боеприпасы к нему.

Продолжаются оперативные и следственные действия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против национальной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению нелегальных арсеналов проводились совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.