В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграничения

В Луганской области СБУ обнаружила 2 тайника боевиков вблизи линии разграниченияСегодня, 10:07
СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению диверсионных угроз и незаконной утечке оружия и боеприпасов из района проведения ООС.
В Луганской области установлено местонахождение нескольких тайников с оружием и боеприпасами.
Один из них на днях оперативники разоблачили в Счасьенском районе недалеко от линии разграничения. Злоумышленники обустроили его в овраге вблизи автотрассы регионального значения.
Правоохранители изъяли из схрона:
- гранатомет РПГ-7;
- 4 минометных мин 82 мм;
- противотанковую гранату ПГ-7;
- 32 гранаты РГД-5;
- 10 противопехотных гранат РГН;
- почти 19 кг тротила.
По версии оперативников, схрон заложен несколько месяцев назад вражеской диверсионной группой. Изъятые средства поражения уничтожены силами саперного подразделения ВСУ.
Другой схрон найден недалеко от поселка Беловодск. В лесополосе под слоем почвы хранились:
- гранатомет РПГ-22;
- 9 ручных гранат разных модификаций;
- 9 снарядов для зенитной установки ЗУ-23;
В начале года сотрудники СБУ обнаружили в лесополосе в районе Беловодска схрон, в котором хранилось 39 гранатометных выстрелов ВОГ-17.
В ходе оперативных мероприятий у жителя этого же населенного пункта изъят самодельный пистолет для отстрела патронов калибра 5,4 мм и боеприпасы к нему.
Продолжаются оперативные и следственные действия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к преступлениям против национальной безопасности Украины.
Мероприятия по разоблачению нелегальных арсеналов проводились совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.