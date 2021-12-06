Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов

Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометовСегодня, 09:36
За прошедшие сутки, 30 января, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Станица Луганская из станковых противотанковых гранатометов.
В Донецкой области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Пищевика из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.