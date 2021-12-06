Российские боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов

За прошедшие сутки, 30 января, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Станица Луганская из станковых противотанковых гранатометов.

В Донецкой области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Пищевика из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.