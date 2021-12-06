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Как в Луганске и Донецке получить украинский номер телефона для госуслуг 

Вчера, 21:59 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подписало Меморандумы о сотрудничестве с ООО «Лайфселл» и ООО «Интертелеком».

Благодаря этой услуге жители оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей смогут воспользоваться услугами интернет-банкинга, где требуется аутентификация при помощи СМС, а также государственными услугами с подтверждением телефонного номера при помощи голосового вызова или СМС.

Виртуальный номер — это услуга, с помощью которой можно в любой точке мира приобрести украинский номер телефона и пользоваться им через мобильный Интернет или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения даже при отсутствии физической SIM-карты.

Мобильное приложение «BiP» от ООО «Лайфселл» предоставляет возможность приема и совершения голосовых и видеозвонков, а также получение входящих SMS-сообщений по электронному адресу без наличия физической SIM-карты. 

Мобильное приложение «IT Phone» от ООО «Интертелеком» предоставляет возможность приема и голосовых и видеозвонков, получения и отправки SMS-сообщений в самом приложении без наличия физической SIM-карты. 

С пошаговой инструкцией, как подключить виртуальный номер, вы можете ознакомиться в инфографике ниже.


  


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Как в Луганске и Донецке получить украинский номер телефона для госуслуг с СМС и голосовым вызовом