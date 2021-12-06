ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Луганской области - снег и сильный ветер

По данным Луганского областного центра гидрометеорологии, 28 января по области ожидается ухудшение погодных условий.

Днем снег, мокрый снег, ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -9..-14, днем -3..+2.

29 – 30 января – облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -0...-5, днем -3..+2.

Днем ранее, 27 января, спасатели подразделений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области дважды выезжали для оказания помощи водителям, попавшим в затруднительную ситуацию на дорогах из-за сложных погодных условий.

Первый случай произошел на трассе Счастье-Передельское. Прибывшие на место происшествия спасатели 32-й государственной пожарно-спасательной части отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

В 12:27 в Щастинском районе в селе Верхний Минченко спасатели 59 государственной пожарно-спасательной части вытаскивали карету экстренной медицинской помощи, которая во время следования по вызову съехала с дороги.