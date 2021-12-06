В Луганской области 557 новых случаев COVID-19

За 27 января в Луганской области лабораторно подтверждено 557 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое пациентов.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 63941 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений за все время 2265 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3408 случаев заболевания. От осложнений умерли 144 человека. Это максимальное значение новых случаев COVID-19 за все время пандемии.

Лидерами по заболеваемости остаются западные области Украины.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев коронавируса за прошедшие сутки выявлено в Ивано-Франковской - 2807, Львовской - 2793, Одесская - 2406 областях, а также Киеве - 2384 заболевших.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 3 980 610 заболевших. Зафиксировано 99 882 смерти от осложнений и 3 608 094 человек выздоровели.