В Луганской области засекли российскую ДРГ

27 января в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена ​​попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

Благодаря действиям украинских военных, российские боевики были вынуждены отступить и вернулись на временно оккупированную территорию.

Кроме этого, в Донецкой области недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

По состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.