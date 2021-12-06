В Луганской области засекли российскую ДРГ

В Луганской области засекли российскую ДРГСегодня, 10:22
27 января в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.
Благодаря действиям украинских военных, российские боевики были вынуждены отступить и вернулись на временно оккупированную территорию.
Кроме этого, в Донецкой области недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.
По состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.