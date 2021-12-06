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В Луганской области засекли российскую ДРГ

Сегодня, 10:22 citynews.net.ua | Напечатать

27 января в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена ​​попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

Благодаря действиям украинских военных, российские боевики были вынуждены отступить и вернулись на временно оккупированную территорию.

Кроме этого, в Донецкой области недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

По состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.


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