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Европейский суд не нашел нарушения прав человека в запрете местных выборов в Северодонецке

Сегодня, 12:29 citynews.net.ua | Напечатать

Судья Европейского суда по правам человека признал неприемлемой жалобу Алексея Светикова к Украине, поданную на нарушения статьи 6 §1 и статьи 1 Протокола №12 Международной Конвенции прав человека и основных свобод.

Как сообщает «Сегодня в Северодонецке», в заявлении речь шла о нарушении права заявителя на участие в местном самоуправлении, такое право защищается Конституцией Украины и статьей первой протокола Европейской Хартии местного самоуправления.

Заявитель указывал на дискриминационный характер нарушения, поскольку жители находящегося рядом города Рубежного права на местное самоуправление не были лишены.

Заявление в ЕСПЧ было подано после того, как Большая Палата Верховного Суда Украины отказала заявителю в иске о признании неправомерным Указа Президента Украины о введении в Северодонецке военно-гражданской администрации.

В Решении судьи Маттиаса Гиомара говорится: «Суд находит в свете всех материалов, находящихся в его распоряжении, и в той мере, в какой обжалуемые вопросы относятся к его компетенции, что они не указывают на какие-либо признаки нарушения прав и свобод, изложенных в Конвенции или Протоколах к нему и что критерии приемлемости, изложенные в статьях 34 и 35 Конвенции, не соблюдены».


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Европейский суд не нашел нарушения прав человека в отсутствии местных выборов в Северодонецке