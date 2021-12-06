Европейский суд не нашел нарушения прав человека в запрете местных выборов в Северодонецке

Судья Европейского суда по правам человека признал неприемлемой жалобу Алексея Светикова к Украине, поданную на нарушения статьи 6 §1 и статьи 1 Протокола №12 Международной Конвенции прав человека и основных свобод.

Как сообщает «Сегодня в Северодонецке », в заявлении речь шла о нарушении права заявителя на участие в местном самоуправлении, такое право защищается Конституцией Украины и статьей первой протокола Европейской Хартии местного самоуправления.

Заявитель указывал на дискриминационный характер нарушения, поскольку жители находящегося рядом города Рубежного права на местное самоуправление не были лишены.

Заявление в ЕСПЧ было подано после того, как Большая Палата Верховного Суда Украины отказала заявителю в иске о признании неправомерным Указа Президента Украины о введении в Северодонецке военно-гражданской администрации.

В Решении судьи Маттиаса Гиомара говорится: «Суд находит в свете всех материалов, находящихся в его распоряжении, и в той мере, в какой обжалуемые вопросы относятся к его компетенции, что они не указывают на какие-либо признаки нарушения прав и свобод, изложенных в Конвенции или Протоколах к нему и что критерии приемлемости, изложенные в статьях 34 и 35 Конвенции, не соблюдены».