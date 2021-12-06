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В Луганской области 513 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за прошедшие сутки выявлено 513 новых случаев коронавируса. При этом не зафиксировано ни одной смерти от осложнений.

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости коронавирусом. По данным Министерства охраны здоровья за 26 января выявлено 32 393 новых подтвержденных случаев COVID-19. От осложнений умерли 154 человека.

Худшая ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковской - 2862, Львовской - 2696 и Житомирской - 2467 областях, в Киеве - 2012, в Одесской - 1939 и Сумской - 1909 областях.

Наибольшая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, в Ивано-Франковской и Днепропетровской - по 13 человек, Закарпатской - 12, Хмельницкой - 11, Винницкой и Донецкой - по 10 областях.


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