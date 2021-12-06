Около 500 детей в Луганской и Донецкой областях получили экосумки и экоигрушки, изготовленные в рамках апсайклинг-инициативы

Около 500 детей из детских домов Донецкой и Луганской области получили экосумки и экоигрушки, изготовленные из остатков тканей украинских дизайнеров.

Фото: Артем Гетьман/ПРООН в Украине

Специально к новогодним праздникам Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН ) в Украине передала детским домам на востоке Украины экологические игрушки и подарки в рамках апсайклинг-инициативы. Подарки были розданы в Центре социально-психологической реабилитации детей в Торецкой общине Донецкой области и детям погибших участников АТО/ООС, а также в специальной областной школе в Горском Луганской области.

Понятие «апсайклинг» (upcycling) происходит из английского языка и означает вторичное использование, творческое перевоплощение отходов в произведения искусства, бытовые изделия, одежду, аксессуары и т.д.

Основная цель инициативы #Upcycling – привлечь внимание как производителей одежды, так и потребителей к проблеме, популяризация ценностей ответственного потребления и производства среди украинцев, в частности, младшего поколения. Инициатива помогает переосмыслить обращение с остатками тканей и изношенной одежды, показать детям и общественности практический пример использования остатков производства (а именно тканевых лоскутов) в качестве нового сырья для производства новых вещей. В более широком смысле, идея предоставления второй жизни вещам важна для уменьшения продуцируемого мусора, в частности, в результате развития «быстрой моды», защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата.

К инициативе присоединились четыре украинских дизайнера: Андре Тан (бренд Andre Tan), Екатерина Сильченко (бренд COAT by Katy Silchenko), Артем Климчук (бренд ARTEMKLYMCHUK) и Валерия Ковальская (бренд KOVALSKA).

Основательница ОО «Киев Цветущий» Ольга Джарты говорит, что апсайклинг – вторичное использование старых вещей, сейчас для многих что-то сложное и неизвестное. «Впрочем, если каждый из нас задумается и присоединится – через несколько лет это станет новой нормой жизни. Очень приятно, что украинские дизайнеры и ПРООН в Украине поддержали идею, и получилась очень интересная коллаборация, которая будет иметь продолжение и перевоплощение».

Во время передачи апсайклинг-изделий в Горском в Луганской области координатор компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развитию мира Елена Рудич сказала, что перепроизводство дешевой одежды наносит большой вред экосистемам.

«Текстильная и швейная промышленность является одним из крупнейших загрязнителей в мире, и именно переработка одежды является одним из лучших способов утилизировать ее без ущерба окружающей среде. Это имеет много экологических преимуществ, таких как уменьшение отходов, снижение загрязнения, меньшее использование воды и красителей, экономия энергии. Благодаря таким инициативам наименьшие жители громад могут учиться экологическому мышлению и делать сознательный экоответственный выбор», — добавила Рудич.

Илона Родзина, CEO Kukushka project for kids, рассказывает, что пирамидка — это первая развивающая игрушка малыша, которая знакомит его с такими понятиями, как цвет, размер и форма предмета, развивает мелкую моторику, координацию движений, внимание, память и логическое мышление, учит из отдельных составляющих собирать целый предмет.

«Важным моментом развития головного мозга ребенка является обогащение тактильного и сенсорного опыта. Пирамидки отшиты из лоскутов разных текстур прекрасно справляются с этой задачей. Малыш, играя с такой пирамидкой, устанавливает новые нейронные связи и мягко, не форсированно развивает свой внутренний потенциал».

Инициатива #Upcycling организована в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции в партнерстве с ОО «Киев Квитучий» и Kukushka project for kids.

Для справки

Программу ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программа поддерживается двенадцатью международными партнерами: Европейским Союзом (ЕС), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Посольством США в Украине, а также правительствами Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.