НАТО и США дали ответ на «ультиматум» Путина

Сегодня представители НАТО и США дали ответ на так называемый «ультиматум Путина» в котором тот потребовал ревизии развития НАТО и угрожает всему миру напасть на Украину.

Ответ США был передан лично в Министерство иностранных дел России послом США в России Джоном Салливаном. Документ призван снять озабоченность, публично высказанную Москвой, и обозначить области, в которых, по словам США, они видят потенциал для прогресса в отношениях с Россией — контроль над вооружениями, прозрачность и стабильность.

Украина также получила копию предложений, но у президента Зеленского пока не комментируют предложения союзников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.

По его словам в ответе США России «изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его» и Блинкен ожидает последующей беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни после получения документа в Москве.

«Документ, который мы доставили, включает в себя озабоченность США, наших союзников и партнеров действиями России, подрывающими безопасность, принципиальную и прагматичную оценку озабоченностей, высказанных Россией, и наши собственные предложения по областям, где мы можем найти точки соприкосновения», — сказал Блинкен.

Пока неясно, изменит ли последняя дипломатическая увертюра, которой добивалась Москва, ход переговоров между Россией и Западом, которые продолжаются последние несколько недель без видимого продвижения к деэскалации, поскольку Россия разместила десятки тысяч войск на границе с Украиной, а США предупредили, что вторжение может начаться в ближайшее время.

США неоднократно заявляли, что главное требование российского президента Владимира Путина — обязательство США и НАТО никогда не принимать Украину в альянс — просто не выполнимо. Хотя Блинкен отказался подробно рассказать о конкретных деталях, представленных Москве, он сказал, что ответ США повторил публичный ответ Запада, направленный на поддержание «политики открытых дверей» НАТО, отвергающей требования Москвы.

«Изменений нет. Никаких изменений не будет», — сказал Блинкен о поддержке США и НАТО политики открытых дверей альянса.

«Мы четко заявляем, что существуют основные принципы, которые мы обязуемся поддерживать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои собственные механизмы безопасности и альянсы», — добавил он.

Представитель НАТО также сегодня передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля.

Как сообщил генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг, в связи с продолжающимся наращиванием Россией военной мощи в Украине и вокруг нее, союзники видят три основные области, в которых есть возможности для прогресса: отношения между НАТО и Россией; европейская безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее; снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями.

Он подчеркнул, что союзники готовы встретиться в Совете Россия-НАТО «как можно скорее» для более детального рассмотрения этих вопросов, но не пойдут на компромисс в отношении фундаментальных принципов, на которых зиждется евроатлантическая безопасность.

Кроме того, НАТО предлагает модернизировать венский документ и работать для уменьшения космических и кибернетических угроз, а также проводить консультации по уменьшению инцидентов в воздухе и на море.

Одновременно с ответом США и союзники обсуждают возможность развертывания большего количества войск в Восточной Европе до любого российского вторжения в Украину