Центр оккупированного Луганска остался без воды до вечера

Подача воды потребителям центральных улиц оккупированного РФ Луганска будет возобновлена сегодня днем, 25 января. Об этом сообщили в предприятии «Лугансквода».

«С 10.00 25 января остановлена повысительная насосная станция по адресу: улица Московская, 1. В связи с этим без водоснабжения временно остались потребители, проживающие по адресам: улица Московская, 1, 3, 5, 12, улица Фрунзе, 4, 6, улица 16-я Линия, 3, 5, 7а,б, улица Тараса Шевченко, 4, улица Владимира Шевченко, 6-18, улица Коцюбинского, 7, улица Интернациональная, 11, площадь Героев Великой Отечественной войны, 7, 8», – говорится в сообщении.

«Возобновить подачу воды планируется 25 января ориентировочно к 15.00», – добавили на предприятии.