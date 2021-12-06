В Луганской области местами выпало до 50 сантиметров снега - водителей просят не выезжать без необходимости

В Луганской области продолжаются снегопады разной интенсивности. Сильный снег и ветер наблюдаются на севере Луганской области. В некоторых местах толщина снежного покрова достигает от 30 до 50 см и больше.

В результате сильного ветра на дорогах возникают снеговые наносы.

На дорогах государственного значения работают комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры, тракторы и погрузчики.

Для ликвидации переметов задействованы мощные шнеко-роторные механизмы. Такие машины работают, в частности, на автодорогах Н-26 км 111-122 (от Сватовского блокпоста до границы с Харьковской областью), Т-13-08 Старобельск – Марковка.

Обращаемся к водителям не мешать работе снегоуборочной техники, не превышать скоростной режим, соблюдать безопасное расстояние между транспортными средствами, избегать опасных маневров.

В ближайшие дни возможно дальнейшее усложнение погодных условий. Следите за прогнозами синоптиков, которые мы также постоянно сообщаем.

Водителям и перевозчикам дорожные службы рекомендуют до наступления благоприятных погодных условий воздержаться от поездок на дальние расстояния.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Службы автомобильных дорог в Луганской области +38-0645-70-82-06 (круглосуточно).

Водители крупногабаритного транспорта могут использовать площадки для отстоя, расположенные вдоль государственных дорог.