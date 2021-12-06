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На Донбассе двое раненых за сутки - боевики сбросили гранату на украинских военных с коптера

Сегодня, 10:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области за прошедшие сутки, 25 января, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Авдеевке вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки российские террористы обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкого российские террористы обстреливали ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго – средней тяжести.


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