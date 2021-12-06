Кабмин отозвал законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» по Крыму и Донбассу

В понедельник, 24 января Кабинет министров Украины принял решение отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий, формально — чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии, которая действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Правда эта рекомендация пришла в Киев еще в октябре 2021 года.

Вицепремьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук пояснила чиновникам, что документ необходимо изменить в нескольких пунктах и, по ее мнению, эти изменения невозможно внести в парламенте между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать внесенный им в Раду законопроект. Потребность в изменениях она объяснила тем, что правительство хочет воплотить рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы.

В то же время, по информации «Европейской правды», реальной причиной срочного отзыва законопроекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое стороной РФ как предпосылку для проведения новой встречи Нормандской четверки на уровне советников лидеров (Украину в этом формате представляет Андрей Ермак, Россию — Дмитрий Козак).

В начале января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину передали Банковой это требование Кремля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» на оккупированных территориях не связан с предстоящей встречей советников лидеров нормандской четверки и назвал такую ​​информацию «фейком».

«Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, якобы Украина была вынуждена принять какое-либо требование кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода.

Не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает только требования украинского народа: основное сегодня требование украинского общества — сделать все для того, чтобы избежать эскалации, над чем мы работаем 24/7. Никаких предварительных условий проведения встречи в нормандском формате не было», — заявил Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия публично подтвердил, что потребность отозвать этот проект возникла, потому что он «не слишком согласовывается с нормандским форматом».

По мнению Марии Золкиной — экспертки фонда Демократические Инициативы, заявление Ермака от первого до последнего слова о том, что встреча советников не связана с срочным отзывом законопроекта о переходном периоде — манипуляция, если не сказать ложь.

По ее мнению, сигналы о том, что Россия выдвинула такое условие Украине появились еще пару недель назад. После этого сигнал подтвердили разные источники. Россия действительно выдвинула такое условие — отозвать или зарубить в парламенте законопроект, который, несмотря на все его недостатки, стратегически укрепил бы позицию Украины в переговорах.

«Дело в том, что этот законопроектчетко расставляет точки над і по тем вопросам, где Россия давит на нас в переговорах: по восстановлению государственной власти на ТОТ в случае их реинтеграции, автоматическому расформированию любых оккупационных органов власти и замене их на временные переходные администрации, подготовку к выборам, разоружение и т. д.

И если для правозащитников и юристов там много нюансов, чтобы этот законопроект не противоречил другим законам Украины, то для РФ там все для политической точки зрения совершенно неприемлемо. Потому что тогда 80% переговоров о политических пунктах Минска будут проходить со ссылкой Украины на этот законопроект.

Шансов на принятие этого закона и так было немного: именно по этой причине. У Зеленского не определились, стоит ли так «рубить» с учетом переговоров. Поэтому отзовут и дальше уже похоронят эту ЗП в дебрях Кабмина» — сообщила Мария Золкина на своей странице в Фейсбуке .







