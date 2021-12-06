В Луганской области 387 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

За 24 января в Луганской области лабораторно подтверждено 387 новых случаев COVID-19. от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 62393 случая коронавируса. Умерли от осложнений 2259 человек.

В Украине, по данным Министерства охраны здоровья, за прошедшие сутки выявлено 19 118 новых подтвержденных случаев COVID-19, умер 161 человек.

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Львовской области - 2299 человек, Киеве - 1589, Ивано-Франковской - 1387, Винницкой - 1207 и Тернопольской - 1164 областях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом переболели 3 889 488 человек. Из них 3 591 201 человек выздоровели и 99 443 - умерли.