В Луганской области 60-летний мужчина угнал скорую помощь и совершил ДТП

22 января, около 17 часов, в полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля скорой медицинской помощи совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2108» и уехал в неизвестном направлении.

Немедленно на место происшествия выехал наряд сектора реагирования патрульной полиции, который в ходе отработки поселка остановил автомобиль скорой помощи – «Citroen Jumper» под управлением 60-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения (1,34 промилле).

В настоящее время 60-летний житель пгт Белокуракино задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.