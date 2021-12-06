С 24 января пенсионеры могут оплатить лекарства за счет 1000 гривен по программе eПідтрмка

С сегодняшнего дня в Украине вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе еПідтрмка на покупку лекарств, в том числе в онлайн-аптеках.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на своей странице в Facebook, с 24 января в Украине вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы еПідтримка на покупку лекарств.

Приобрести лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него.

19 января Кабинет министров расширил действие программы «Поддержка», решив, что украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить «ководную тысячу» на приобретение лекарств.

Заместитель министра экономики Александр Грибан сообщил, что четверть из 3,5 миллиона вакцинированных украинцев старше 60 лет подала заявки на получение тысячи гривен в рамках программы «еПідтримка».

Он подчеркнул, что за средства программы можно будет приобрести в аптеках исключительно лекарственные средства. Нельзя покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.