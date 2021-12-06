Кулеба: Признание Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» будет означать полный выход из Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможное признание Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» будет означать полный выход из Минских договоренностей.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода.

«Возможное признание «ДНР» и «ЛНР» Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских договоренностей».

Кулеба подчеркнул, что Россия является стороной конфликта и должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности.

«Сейчас абсолютно бесспорен факт, что ответственность за ситуацию и за будущее выполнение Минских договоренностей лежит на Российской Федерации», — подчеркнул он.

По словам Министра, Украина за последние годы сделала все для того, чтобы укрепить связи с жителями оккупированных территорий, а также для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов.

Напомним - на прошлой неделе фракция КПРФ в Госдуме заявила что Путин должен официально признать независимость «ДНР» и «ЛНР». В Кремле такая инициатива не встретила поддержки. Более того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подписавшись под Минскими договоренностями «ДНР» и «ЛНР» отказались от независимости и считаются частью Украины.

При этом Минские договренности подписаны тремя сторонами - Украиной, Россией и ОБСЕ. Представители ЛНР и ДНР там фигурируют не более чем как ознакомленные стороны.