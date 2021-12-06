22 января завершается регистрация на пробное ЗНО-2022

До 22 января идет регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2022 года. Каждый желающий может зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования .

По состоянию на 17 января процесс регистрации завершили (оплатили услуги по проведению пробного ЗНО) 42 957 человек, заказавших 67 005 тестирований. Больше всего выбирали тестирование по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку.

Участие в пробном тестировании позволяет участникам:

поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ основной сессии ЗНО 2022;

попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

психологически настроиться на прохождение ЗНО;

научиться эффективно распределять время.

Стоимость пробного ЗНО отличается по регионам и колеблется от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и т.п.

Для всех зарегистрированных участников пробного ЗНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ЗНО, а затем результаты тестирования.

Пробная внешняя независимая оценка состоится в следующие даты:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Обращаем внимание, что регистрация на пробное ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию на основную сессию внешнего независимого оценивания. Результаты пробного ЗНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в заведения высшего образования.

Также МОН и УЦОКО отмечают, что организатором пробного ВНО являются Украинский и региональные центры оценки качества образования. В то же время многие организации называют свои онлайн-тестирование «пробным ВНО» или же размещают так называемые тетради пробного внешнего независимого оценивания, используя логотип УЦОКО, тем самым нарушая авторское право. Задачи в таких тестах могут оказаться не похожими на те, которые участник/участник получит на реальном ЗНО. Рекомендуем критически относиться к информации о таких вариантах.

Подробности относительно пробного внешнего независимого оценивания, а также материалы пробных тестирований предыдущих лет – в соответствующем разделе на сайте УЦОКО.