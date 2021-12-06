» » 22 января завершается регистрация на пробное ЗНО-2022

22 января завершается регистрация на пробное ЗНО-2022

Вчера, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

До 22 января идет регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2022 года. Каждый желающий может зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

По состоянию на 17 января процесс регистрации завершили (оплатили услуги по проведению пробного ЗНО) 42 957 человек, заказавших 67 005 тестирований. Больше всего выбирали тестирование по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку.

Участие в пробном тестировании позволяет участникам:

  • поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ основной сессии ЗНО 2022;
  • попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
  • психологически настроиться на прохождение ЗНО;
  • научиться эффективно распределять время.

Стоимость пробного ЗНО отличается по регионам и колеблется от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и т.п.

 

Для всех зарегистрированных участников пробного ЗНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ЗНО, а затем результаты тестирования.

Пробная внешняя независимая оценка состоится в следующие даты:

  • 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
  • 26 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Обращаем внимание, что регистрация на пробное ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию на основную сессию внешнего независимого оценивания. Результаты пробного ЗНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в заведения высшего образования.

Также МОН и УЦОКО отмечают, что организатором пробного ВНО являются Украинский и региональные центры оценки качества образования. В то же время многие организации называют свои онлайн-тестирование «пробным ВНО» или же размещают так называемые тетради пробного внешнего независимого оценивания, используя логотип УЦОКО, тем самым нарушая авторское право. Задачи в таких тестах могут оказаться не похожими на те, которые участник/участник получит на реальном ЗНО. Рекомендуем критически относиться к информации о таких вариантах.

Подробности относительно пробного внешнего независимого оценивания, а также материалы пробных тестирований предыдущих лет – в соответствующем разделе на сайте УЦОКО.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:02

22 января завершается регистрация на пробное ЗНО-2022

Вчера, 13:15

У Путина пока не комментируют инициативу о признании «ЛНР» и «ДНР» отдельными республиками

Вчера, 10:21

В Луганской области за 19 января подтверждено 237 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:16

СБУ выявила членов «Луганского округа донских казаков», участвовавших в боевых действиях против сил АТО

19-01-2022, 17:15

Преследование Порошенко: В Европарламенте заявили что Украина должна положить конец порочному кругу выборочного правосудия 

19-01-2022, 14:41

В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

19-01-2022, 13:36

В Новоайдарском районе во время пожара погиб пенсионер

19-01-2022, 12:13

Госдеп введет санкции против российских боевиков в Луганске и Донецке

19-01-2022, 12:04

Жители востокчных областей Украины могут пройти онлайн-курс об инвестировании в IT-бизнес

18-01-2022, 15:23

На КПВВ «Станица Луганская» заработал новый пункт вакцинации от COVID-19

18-01-2022, 12:03

В Луганской области 207 заболевших COVID-19 и восемь умерших

18-01-2022, 11:02

Жители Катериновки месяц провели без электроэнергии из-за обстрелов российских боевиков

Новости Украины:

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

22 января завершается регистрация на пробное ЗНО-2022 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня