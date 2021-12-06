В Луганской области за 19 января подтверждено 237 новых случаев COVID-19

В Луганской области за 19 января лабораторно подтверждено 237 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло двое больных.

Заболевшие COVID-19 выявлены в районах Луганской области:

Лисичанск – 12, Рубежное – 41, Северодонецк – 55, Беловодск – 3, Белокуракино – 8, Кременная – 11, Марковский район – 11, Меловской район – 2, Новоайдар – 3, Новопсков – 12, Попасная – 9, Станица Луганская – 6, Старобельск – 23, Троицкое – 21.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 201 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 29,0 (при пороговом уровне – 60).

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 61410 случаях.

Выздоровели – 57 562 (за последние сутки – 32), лечатся – 1 601 (251 – стационарно, 1 350 – амбулаторно). Умерло от осложнений 2 247 жителей Луганской области.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 84-летняя женщина из Лисичанска и 70-летний мужчина из Белокуракино.

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 18 479 новых случаев; летальных – 131; осуществлено 111 137 тестирований.