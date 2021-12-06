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СБУ выявила членов «Луганского округа донских казаков», участвовавших в боевых действиях против сил АТО

Вчера, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

 В ходе комплексных действий установлены личности 13 предводителей и активных участников так называемого «Луганского округа донских казаков», воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.

Кроме того, они сопровождали так называемые «гуманитарные» грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольных украинским властям территории региона.

 

Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, в частности, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски.

В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины.

После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности.


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СБУ выявила членов «Луганского округа донских казаков», участвовавших в боевых действиях против сил АТО » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня