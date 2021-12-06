Преследование Порошенко: В Европарламенте заявили что Украина должна положить конец порочному кругу выборочного правосудия 

В Европарламенте призывают Украину к прозрачному рассмотрению дела подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко и не прибегать к выборочному правосудию против бывших лидеров. Об этом говорится в заявлении Витольда Ващиковского — главы делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина.

В документе отмечается, что против Порошенко предъявлены «очень серьезные обвинения» в критический для Украины момент, когда она сталкивается с угрозой эскалации агрессии России.

Ващиковский пишет, что стратегическое партнерство ЕС и Украины основано на общих ценностях и стремлении поддерживать максимально возможный уровень международных стандартов.

Поэтому он ожидает от украинской власти, что судебный процесс должен пройти с соблюдением процедур, процессуальных норм, а также независимо и беспристрастно.

«Украина должна положить конец длительному порочному кругу выборочного правосудия против своих бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам России», — говорится в заявлении.

По словам Ващиковского, ослабление сплоченности и устойчивости украинского общества только сыграет на руку тем, кто стремится ослабить и взорвать его с помощью разногласий, гибридных атак, дезинформации, военных угроз и агрессии.

«Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы и сможет защитить свое единство и решимость противостоять любым дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее путинской Россией», — говорится в заявлении.

Ранее с похожим заявлением выступила посол Великобритании Мелинда Симмонс, Посольство США а также ряд европейских политиков. Она заявила, что Украине нужно не отвлекаться на поляризацию внутренней политики, а объединиться против агрессии РФ.

Напомним, сегодня Печерский суд Киева избрал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014–2015 годах. Трансляцию вел YouTube-канал Порошенко.

Судья огласил решение: Порошенко отпустили под личное обязательство.

Позднее адвокаты зачитали решение суда: мера пресечения в виде личного обязательства предусматривает сдачу паспортов и запрет на выезд из Киева.Также подозреваемый должен являться по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору или в суд. Срок действия обязательств — до 19 марта 2022 года.

Порошенко заявил, что изъятие паспортов препятствует его политической деятельности.

Прокуратура настаивала на аресте пятого президента, а сам Порошенко говорил, что не верит в арест, так как «не видит оснований для этого», и назвал материалы суда «макулатурой или туалетными бумажками».

Как мы писали ранее, дело потив Петра Порошенко сфабриковано по приказу Офиса Зеленского и реализовывается его сотрудниками Ермаком и Татаровым.

При этом Татаров является бывшим адвокатом экс-президента Януковича, и замешан в коррупционном скандале с покупкой квартир дл Нацгвардии, а Ермак был советником нардепа от Партии Регионов Эльбруса Тадеева.