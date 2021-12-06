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В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине сокращен срок действия «зеленых» COVID-сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам заседания правительства 19 января.

Срок действия «зеленых» COVID-сертификатов о вакцинации в приложении Действие сокращено с 365 дней до 270 дней.

Глава Минздрава сообщил, что срок действия меняется для трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного сертификатов.

Срок действия сертификата будет составлять девять месяцев с момента получения второй дозы прививки.

Также сегодня Кабмин утвердил клинические основания для формирования сертификата на основании бустерной дозы. Цифровой документ можно будет сформировать после ввода любой из вакцин, соответствующих утвержденным схемам введения бустерной дозы в определенный срок от 180 до 270 дней.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, страны Европейского Союза начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. В частности, это Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия. Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок, который по наблюдениям является клинически оправдан.

«Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок», — говорится в документе.


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