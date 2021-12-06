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Госдеп введет санкции против российских боевиков в Луганске и Донецке

Сегодня, 12:13 citynews.net.ua | Напечатать

Издание Wall Street Journal сообщили со ссылкой на свои источники в Государственном департаменте, что США введут санкции против, по меньшей мере, 4 лиц, связанных с руководством российских незаконных формирований на Донбассе — так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Как пишет WSJ, США готовят финансовые санкции против пророссийских агентов в Украине, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен направляется в Европу для встречи с украинским руководством и своим российским коллегой, что является частью демонстрации дипломатии и давления, которая, как надеется Вашингтон, отговорит Россию от вторжения в соседнюю страну.

Источники журналистов сообщают, что Госдеп может объявить о санкциях уже 20 января в четверг.

Речь идет о финансовых санкциях для граждан Украины, присоединившихся к коллаборации с Россией в так называемых вооруженных группировках «ДНР» и «ЛНР». В частности, США попросят западные банки заморозить их счета.

По мнению издания, такие меры американские власти предпринимают чтобы предупредить о санкциях, которые получат российские власти в случае полномасштабного вторжения.

В то же время, по мнению журналистов, предстоящие санкции против отдельных лиц в Украине, а не против российского правительства, подчеркивают заинтересованность администрации Байдена в поиске дипломатических путей для переговоров с Москвой.


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