На КПВВ «Станица Луганская» заработал новый пункт вакцинации от COVID-19

На территории сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» установлена ​​модульная конструкция для размещения медицинских работников и обустройства пункта прививок от COVID-19.

Целью нового пункта является облегчение доступа к вакцинации от COVID-19 для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Теперь граждане, которые пересекают линию соприкосновения, смогут воспользоваться услугами по вакцинации в модульном пункте. График работы – ежедневно с 8:00 до 15:00.

В настоящее время для граждан доступны три вакцины – AstraZeneca, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech. В ближайшее время возможно поступление вакцины Moderna (mRNA-1273, Spikevax).

Уже больше года КПВВ «Станица Луганская» - единственный пункт пропуска на линии разграничения с оккупированными РФ районами Луганской и Донецкой областей, действующий на ежедневной основе. Полноценную работу остальных КПВВ блокируют оккупационные администрации.

В период с 10 по 16 января в обоих направлениях КПВВ «Станица Луганская» пересекли 11 331 граждан. 48 человек воспользовались услугами по вакцинации.

Ранее Кабинет Министров Украины по инициативе Вицепремьер-министерки – Министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук упростил процедуру пересечения КПВВ. Теперь требование об обязательной установке мобильного приложения электронного сервиса Дома при пересечении линии касания и админграницы, а также самоизоляцию, связанную с Covid-19, – отменили. Проведение тестирования при пересечении КПВВ также не является обязательным.