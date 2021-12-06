В Луганской области 207 заболевших COVID-19 и восемь умерших

За 17 января в Луганской области лабораторно подтверждено 207 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло восемь человек.

По данным лабораторных центров заболевшие выявлены в городах и районах:

Лисичанск – 29, Рубежное – 22, Северодонецк – 32, Беловодск – 6, Белокуракино – 5, Кременная – 6, Марковский район – 11, Меловской район – 11, Новоайдар – 4, Новопсков – 9, Попасная 15, Станица Луганская – 3, Старобельск – 18, Троицкое – 29.

Всего с начала пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 60 958 заболевших, умерли от осложнений 2 243 человека. Выздоровели – 57 473 (за последние сутки – 111), лечатся – 1 242 (235 – стационарно, 1 007 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 164 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 26,8 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-, 75-, 76-, 83-летние женщины из Лисичанска; 78-летний мужчина из Кременной; 56-летний мужчина из Марковского района; 66-летняя женщина из Новоайдара; 86-летний мужчина из Старобельска.

По данным Министерства охраны здоровья, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8558 новых случаев; летальных – 188; осуществлено 79 696 тестирований; выздоровела 5 761 человек.

За все время пандемии в Украине подтверждено 3 768 088 случаев COVID-19, из них 98 549 летальных; 3 561 923 человека выздоровели.