Жители Катериновки месяц провели без электроэнергии из-за обстрелов российских боевиков

В прифронтовую Катериновку энергетики Луганской области долго не могли попасть из-за несогласованности так называемого «режима тишины» для проведения восстановительных работ.

Вчера, 17 января 2021 года, наконец удалось выполнить работы и вернуть столь необходимый свет жителям этого многострадального населенного пункта.

Присоединились к организации безопасных условий представители Международного Комитета Красного Креста в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения, несмотря на все проблемные вопросы и трудности ремонтникам, все же удалось отремонтировать линии электропередачи: работники ЛЭО смогли «поднять» пролет проводов ВЛ 6 кВ ПС «Золотое 2 — 425», а также восстановить ВЛ- 0,4 кВ от ТП — 425.

Все повреждения были связаны с боевыми действиями — поселок регулярно обстреливается из минометов и гранатометов российскими террористами.

Последний обстрел был буквально 2 дня назад, когда нарушая все договоренности боевики обстреляли окраины поселка из стрелкового оружия, а несколькими днями ранее - из тяжелых минометов калибром 120 мм.



