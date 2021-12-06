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В Луганской области 7 семей переселенцев получили жилье в Cчастье

Вчера, 16:37 citynews.net.ua | Напечатать

Cчастьенская городская военно-гражданская администрация в рамках проекта «Приобретение в коммунальную собственность жилья для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам» приобрела 12 квартир.

Сегодня, 17 января, руководитель Cчастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец вручил ключи от жилья четырем семьям ВПЛ из города Луганск и по одной семье из сел Трехизбенка, Широкий и Зимогорье.

Три однокомнатных, пять двухкомнатных, три трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиры переселенцы получили на условиях временного пользования.

Жилье для проживания ВПЛ закуплено за счет субвенции Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – 3 269 735,00 грн и за средства местного бюджета – 1 401 315,00 грн.

  


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